logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCURSO DE DISFRACES

Fotogalería

CONCURSO DE DISFRACES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cae albañil de una azotea

Por Carmen Hernández

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Cae albañil de una azotea

Ciudad Fernández.- Un albañil sufre accidente al caer de una azotea de 6 metros de altura en el Ejido del Refugio por lo que sufrió severas lesiones por lo que fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar. 

Paramédicos recibieron una llamada de auxilio de una familia en la calle Jiménez esquina con Bravo en El Ejido del Refugio, debido a un accidente que había sufrido un albañil. 

Los paramédicos acudieron a la vivienda para brindar apoyo a un hombre de 43 años de edad que cayó de una azotea de 6 metros de altura, cuando realizaba trabajos de reparación de la vivienda, ya que requiere arreglos.

 El albañil resultó con severas lesiones en la columna, por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece en observación, pues requiere atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Este lunes vuelven clases en la UASLP
Este lunes vuelven clases en la UASLP

Este lunes vuelven clases en la UASLP

SLP

Redacción

Cae albañil de una azotea
Cae albañil de una azotea

Cae albañil de una azotea

SLP

Carmen Hernández

Incendio en el IPA, impiden acceso a PC
Incendio en el IPA, impiden acceso a PC

Incendio en el IPA, impiden acceso a PC

SLP

Redacción

Imponen sanción a la factoría, por negar acceso

Operativo por Día de Muertos
Operativo por Día de Muertos

Operativo por Día de Muertos

SLP

Carmen Hernández

Garantizan seguridad de familias que visitan el cementerio