Cae albañil de una azotea

Ciudad Fernández.- Un albañil sufre accidente al caer de una azotea de 6 metros de altura en el Ejido del Refugio por lo que sufrió severas lesiones por lo que fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar.

Paramédicos recibieron una llamada de auxilio de una familia en la calle Jiménez esquina con Bravo en El Ejido del Refugio, debido a un accidente que había sufrido un albañil.

Los paramédicos acudieron a la vivienda para brindar apoyo a un hombre de 43 años de edad que cayó de una azotea de 6 metros de altura, cuando realizaba trabajos de reparación de la vivienda, ya que requiere arreglos.

El albañil resultó con severas lesiones en la columna, por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece en observación, pues requiere atención.

