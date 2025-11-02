Este lunes vuelven clases en la UASLP

CIUDAD VALLES.- Este lunes regresan todos a clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego de paros escalonados en muchas escuelas luego del abuso de una joven en la facultad de Derecho, el 17 de octubre pasado. El lunes vuelven las últimas facultades que se encontraban todavía en paro y protesta por la falta de medidas de protección de género dentro de la Universidad que eran la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física, el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología.

Hubo acuerdos avalados por el Consejo Universitario para no solamente tomar medidas de protección, sino una acción más estricta de las autoridades de la máxima casa de estudio ante el asedio y el acoso.