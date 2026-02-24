logo pulso
Estado

Piden a ganaderos vacunar sus animales

Se detectó un caso de rabia paralítica bovina en un equino

Por Carmen Hernández

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
CERRITOS.- Recomiendan a los productores vacunar su ganado para prevenir casos de rabia paralítica, es la alternativa para evitar lleguen a perder animales al llegar a enfermar de rabia.  

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo dio a conocer que recibió una notificación de la Secretaría de Salud, donde se informa que se confirmó un caso de rabia en un equino hembra de 24 meses en el municipio de Villa Juárez, por ello la petición a productores ganaderos para prevenir un brote.  Es por ello que se les exhorta a que protejan sus animales, para evitar casos de rabia paralítica bovina. 

También se les hiso el llamado a los productores ganaderos a notificar los casos sospechosos, tomar medidas de precaución y sobre todo reforzar la vigilancia, para prevenir cualquier riesgo.

