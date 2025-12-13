logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Estado

Piden apoyo para el CODI

Se brinda atención a menores de edad que han sufrido maltrato

Por Carmen Hernández

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- El Centro de Orientación y Desarrollo Integral (Codi) pide apoyo a la población para que apadrine un niño brindando ayuda con recursos o apoyos de otro tipo. 

Ernesto Torres Maldonado, sostuvo que están pasando por un tiempo difícil y los recursos no les alcanza a cubrir las más apremiantes necesidades que enfrentan en el CODI.  

Es por ello que se pide a la ciudadanía en general, se una a esta noble causa y aporte algún apoyo, que será bien recibido para poder brindar una mejor atención a los menores que se tienen en el Centro de Orientación y Desarrollo Integral. 

Reconoce que en tiempos difíciles, siempre hay motivos para seguir buscando la luz para poder seguir brindando un buen desarrollo a los menores, para tener una vida sana.

En el CODI se cuenta con más de 20 menores de edad a quienes se les brinda atención en sus necesidades esenciales, que son menores que han sufrido algún tipo de violencia.

