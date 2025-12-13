Piden apoyo para el CODI
Se brinda atención a menores de edad que han sufrido maltrato
RIOVERDE.- El Centro de Orientación y Desarrollo Integral (Codi) pide apoyo a la población para que apadrine un niño brindando ayuda con recursos o apoyos de otro tipo.
Ernesto Torres Maldonado, sostuvo que están pasando por un tiempo difícil y los recursos no les alcanza a cubrir las más apremiantes necesidades que enfrentan en el CODI.
Es por ello que se pide a la ciudadanía en general, se una a esta noble causa y aporte algún apoyo, que será bien recibido para poder brindar una mejor atención a los menores que se tienen en el Centro de Orientación y Desarrollo Integral.
Reconoce que en tiempos difíciles, siempre hay motivos para seguir buscando la luz para poder seguir brindando un buen desarrollo a los menores, para tener una vida sana.
En el CODI se cuenta con más de 20 menores de edad a quienes se les brinda atención en sus necesidades esenciales, que son menores que han sufrido algún tipo de violencia.
