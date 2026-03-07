logo pulso
Piden Bomberos esclarecer muerte de un elemento

Por Jesús Vázquez

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Piden Bomberos esclarecer muerte de un elemento

Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos de Matehuala llevó a cabo una rueda de prensa para pedir se esclarezcan los hechos donde fue ultimado uno de los elementos de la corporación de auxilio por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, solo se conoce que presuntamente fue una confusión.

El comandante acompañado de miembros del patronato de esta corporación, informaron que esperan que se esclarezca este hecho y las autoridades correspondientes investiguen este caso pues este joven bombero estuvo en el lugar y en el momento inadecuado, pues era una persona honorable.

Dieron a conocer que desde el punto de vista de esta institución referente al bombero que perdió la vida Yair Herrera García, era un gran elemento, de tan solo 23 años de edad, siendo el elemento más joven de base que tenían, ingresó a esta corporación a través de la Academia el 12 de octubre del 2019.

Al terminar la academia se le ofreció una vacante de base para auxiliar de Guardia de Bomberos y acepto este puesto, a partir de ese momento se integró a esta corporación, a la cual nunca falto e inclusive hasta sus días de descanso si se requería apoyo acudía.

Comentaron que el joven bombero cuando ocurrieron los hechos lamentables en que perdió la vida se encontraba de civil, viajando en su vehículo personal acompañado de una mujer, y lamentablemente fue víctima de una confusión recibiendo impactos de bala por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal.

Durante la madrugada le hablaron al comandante para informarle el fallecimiento de su elemento, agregó que siempre fue muy cumplido en su trabajo.

Expresaron que dentro de esta corporación hay una gran tristeza por la muerte de uno de sus compañeros, ya trataron de contactar a su familia para ver la posibilidad de hacerle un homenaje por parte de los Bomberos de Matehuala.

