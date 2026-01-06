logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Planta Birmania sigue funcionando: Dapas

Por Redacción

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Planta Birmania sigue funcionando: Dapas

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Birmania sigue funcionando, de acuerdo con el director de la Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

De cualquier manera, el funcionario explicó que el proyecto de recomposición para que funcione al 100 por ciento esta planta, con décadas de inauguración, se encuentra inscrito en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque habrá adquisición de materiales para que su funcionamiento no falle.

La Birmania se encarga de tratar las aguas negras de gran parte de Valles para desembocar el agua cribada al río Valles y su integridad ha sido cuestionada por la misma Conagua.

Meraz Echeverría dijo que tan está en sus parámetros de funcionamiento la Birmania que la Dapas no ha recibido ninguna multa sobre su desempeño ni eficiencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Motociclista se impacta contra urbano
    Motociclista se impacta contra urbano

    Motociclista se impacta contra urbano

    SLP

    Redacción

    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa
    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

    SLP

    Jesús Vázquez

    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole
    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole

    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole

    SLP

    Carmen Hernández

    Recorrerá varias calles, con carros alegóricos, para terminar en la plaza principal y partir mega rosca

    Peluquería la Michoacana, una tradición
    Peluquería la Michoacana, una tradición

    Peluquería la Michoacana, una tradición

    SLP

    Jesús Vázquez