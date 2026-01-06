Planta Birmania sigue funcionando: Dapas

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Birmania sigue funcionando, de acuerdo con el director de la Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

De cualquier manera, el funcionario explicó que el proyecto de recomposición para que funcione al 100 por ciento esta planta, con décadas de inauguración, se encuentra inscrito en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque habrá adquisición de materiales para que su funcionamiento no falle.

La Birmania se encarga de tratar las aguas negras de gran parte de Valles para desembocar el agua cribada al río Valles y su integridad ha sido cuestionada por la misma Conagua.

Meraz Echeverría dijo que tan está en sus parámetros de funcionamiento la Birmania que la Dapas no ha recibido ninguna multa sobre su desempeño ni eficiencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí