Policías arman fiesta y echan "plomazos"

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Oficiales de Seguridad Pública Municipal se emocionan por el Año Nuevo y echan "plomazos".

Cabe destacar que el pasado 31 de diciembre, comenzaron las detonaciones de arma de fuego, sin embargo los vecinos al indagar de dónde provenían, se quedaron anonadados.

Dado que no lo podían creer que las detonaciones de arma de fuego provenían de la Presidencia Municipal, por lo que se deberá de abrir una investigación para saber a ciencia cierta qué elementos de Seguridad Pública Municipal fueron los responsables; se desconoce si habrá sanciones.