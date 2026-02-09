logo pulso
Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Estado

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

Autoridades municipales esperan que FGE de a conocer sus nombres

Por Redacción

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

CIUDAD VALLES.- El Gobernador sabe, pero las autoridades no saben nada sobre los polis que protegían extorsionadores. Eso sí, deben ser separados del cargo en cuanto se sepa quiénes son, de acuerdo con la Secretaría del Ayuntamiento.

A pesar de que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona lo dijo de propia voz, en el municipio de Valles todavía no hay datos sobre quién o quiénes son los policías que protegían a los extorsionadores que obligaban a los comerciantes de verduras a sólo vender los productos de los hampones.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán espetó que en cuanto se tenga conocimiento de estos agentes, que tendrían que ser revelados a través de una investigación de la Fiscalía General del Estado, entonces actuarán en consecuencia y aclaró que, primero que nada, perderán el empleo dentro de la fuerza pública municipal.

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

SLP

Huasteca Hoy

El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos motociclistas resultaron heridos en diferentes incidentes en Ciudad Valles, uno tras chocar con una camioneta y otro al caer por perros en su camino.

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

SLP

Huasteca Hoy

Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.

Ramos de rosas, los más solicitados

SLP

Carmen Hernández