Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

CIUDAD VALLES.- El Gobernador sabe, pero las autoridades no saben nada sobre los polis que protegían extorsionadores. Eso sí, deben ser separados del cargo en cuanto se sepa quiénes son, de acuerdo con la Secretaría del Ayuntamiento.

A pesar de que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona lo dijo de propia voz, en el municipio de Valles todavía no hay datos sobre quién o quiénes son los policías que protegían a los extorsionadores que obligaban a los comerciantes de verduras a sólo vender los productos de los hampones.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán espetó que en cuanto se tenga conocimiento de estos agentes, que tendrían que ser revelados a través de una investigación de la Fiscalía General del Estado, entonces actuarán en consecuencia y aclaró que, primero que nada, perderán el empleo dentro de la fuerza pública municipal.