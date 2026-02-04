Predial tendrá actualización y mayor monto
CIUDAD VALLES.- Para mañana, el Impuesto Predial tendrá otro monto, debido a la puesta al día de Unidad de Medida y Actualización (Uma).
Este martes no hubo ventanillas abiertas para el pago del predial, debido a que el sistema de cobro debía actualizarse de acuerdo con el nuevo valor de la Uma, que hasta este enero estuvo en $113.14 y que se actualizó en todo el país a $117.30.
Por ese motivo, la mayoría de los que pagan ese impuesto, que se encontraba en 452 pesos, ahora está en casi 470 pesos, a partir de este miércoles 4 de febrero, según los cambios oficiales.
