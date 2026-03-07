Preparan el Operativo de Semana Santa

Ciudad Fernández.- Alistan el Operativo de Semana Santa donde se dijo que se instalará un puesto de mando en la carretera 70, para prevenir cualquier contingencia.

Isaí Arellano director de Protección Civil Municipal, informó que se cuenta con personal capacitado, pero se están llevando a cabo prácticas de rescate acuático, adelantó que se llevará a cabo una práctica con el área de buceo de la Media Luna, para tener un personal calificado.

Se está realizando un recorrido en el canal, se va a instalar un módulo, donde se va a tener una ambulancia disponible en el área de la carretera 70 y parte del Bulevar del Refugio.

Así como en el área de los Llanitos.

Mencionó que se realizarán recorridos en los canales y diversos lugares del paraje, a fin de estar monitoreando y evitar que se presente una contingencia, lo que se busca es que al finalizar el periodo vacacional se termine con saldo blanco.

Puntualizó que se estará trabajando en coordinación con los cuerpos de emergencia, para poder atender con rapidez cualquier contingencia que llegara a suceder.