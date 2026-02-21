Preparan el Viacrucis Viviente en la Reforma

Ciudad Fernández.- Invitan a los habitantes de la comunidad de la Reforma para que participen en el Viacrucis 2026 que se llevará a cabo en la localidad en próximos días.

Organizadores dieron a conocer que ultiman detalles para lo que será el Viacrucis Viviente en su edición 2026 en la localidad, un evento que se ha vuelto muy participativo.

El objetivo es que esté lleno de fe y devoción, por lo que se invita a las familias para que se sumen a este proyecto y formen parte del Viacrucis.

Mencionaron que muchas personas se han sumado y se espera una gran participación, porque en los próximos días iniciarán los ensayos para tener un evento de gran trascendencia, con personas preparadas en el personaje que interpretarán en el evento a desarrollar.

