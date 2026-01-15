Preparan festividad del Santo Niño de Atocha

Matehuala.- Preparan las fiestas patronales en honor al Santo Niño de Atocha, en las que se realizará un novenario de misas que inicia el 17 de enero y culmina el 25, además habrá peregrinaciones de varios puntos de la ciudad, se exhorta a los fieles católicos a participar en estas celebraciones.

Las fiestas patronales iniciarán el 17 de enero con una misa especial dedicada a los enfermos a las 11 de la mañana, también habrá una peregrinación de niños del catecismo de Sagrario, que saldrá a las cuatro de la tarde del Sagrario, en esta peregrinación exhortan a participar a todos los niños de cuatro a once años de edad, estas peregrinaciones son para pedirle al Santo Niño de Atocha por todos los niños.

A lo largo de estos días se esperan peregrinaciones de diferentes grupos católicos, también peregrinaciones de las colonias, así como de empresas que año con año acuden a este templo a darle las gracias por todas las bendiciones concedidas al Santo Niño y se espera tener una excelente respuesta por parte de los fieles católicos.

Así mismo habrá eventos artísticos, el 21 de enero cantará Johan Alejandro López Belmares y Chely Moreno, el 22, el grupo de Danza Algarabía Mexicana, el 23, la Eternidad Norteña, el 24, Las Isabeles y Tamborazo del Típico y el 25 de enero Grupo Atrevido.

El 25 de enero es la fiesta patronal del Santo Niño de Atocha con una misa especial que se espera sea oficiada por Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, a las siete de la tarde.