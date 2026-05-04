Preparan revista de transporte público

RIOVERDE.- Alistan la revista anual de transporte público, se incorporara unidades nuevas, dijo la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

Explicó la funcionaria que está por programarse la fecha para arrancar en la Zona Media el proceso de revisión.

Se realizará la etapa administrativa para que acudan los trabajadores del volante para acreditar domicilio, teléfono y actualizar diversos datos.

Posteriormente se realizará las condiciones en las que se encuentra la unidad, lo que se busca esté en buenas condiciones tanto físicas y mecánicas, porque primero está la seguridad de los usuarios. Adelantó que se contempla la renovación de unidades, porque algunas ya cumplieron su vida útil.

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