logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Fotogalería

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Presentan eventos por aniversario de ENEM

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan eventos por aniversario de ENEM

Matehuala.- En el marco del LII aniversario de fundación y XLIX de Federalización de la Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" (ENEM), la institución llevará a cabo una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y artísticas durante los días 23, 24 y 25 de marzo con la participación de estudiantes, docentes e instituciones invitadas.

Las actividades iniciarán el lunes 23 con el desfile de caracterización, programado a las 10:00 horas, el cual recorrerá calles del centro de la ciudad hasta el Teatro Manuel José Othón, espacio donde a las 12:00 horas se realizará el Performance Grupal "Talento Normalista", una presentación artística protagonizada por estudiantes de la institución.

El martes 24 de marzo, a las 9:00 horas, se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa por el XLIX aniversario de Federalización, acto solemne que reunirá a la comunidad normalista. Posteriormente, a las 10:00 horas, se desarrollará la conferencia magistral "Repensar la formación inicial docente: identidad, compromiso social e impacto educativo", impartida por Gustavo Ornelas Rodríguez de la UPN 011. 

Ese mismo día, a las 11:00 horas, se realizará la jornada de talleres de formación complementaria, dirigida a estudiantes de la institución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las actividades concluirán el miércoles 25 con una jornada deportiva a partir de las 7:00 horas, que incluirá juegos amistosos de fútbol y voleibol con la participación de escuelas normales invitadas. Asimismo, se desarrollarán diversos concursos académicos y culturales: el 3er Concurso Interno de Spelling Bee a las 10:00 horas, el concurso interno de oratoria y el concurso interno de declamación a las 11:00 horas, finalmente el concurso interno de canto a las 12:00 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios
Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios

Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios

SLP

Jesús Vázquez

Buscan reducir ola de accidentes de estudiantes

Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla
Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla

Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla

SLP

Redacción

El proyecto contempla construir seis pistas de aterrizaje

Promueve CRI no discriminación de personas con Down
Promueve CRI no discriminación de personas con Down

Promueve CRI no discriminación de personas con Down

SLP

Jesús Vázquez

Organiza desfile para recorrer varias calles de la ciudad

Promoverán uso del casco entre motociclistas
Promoverán uso del casco entre motociclistas

Promoverán uso del casco entre motociclistas

SLP

Carmen Hernández