Presentan eventos por aniversario de ENEM

Matehuala.- En el marco del LII aniversario de fundación y XLIX de Federalización de la Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" (ENEM), la institución llevará a cabo una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y artísticas durante los días 23, 24 y 25 de marzo con la participación de estudiantes, docentes e instituciones invitadas.

Las actividades iniciarán el lunes 23 con el desfile de caracterización, programado a las 10:00 horas, el cual recorrerá calles del centro de la ciudad hasta el Teatro Manuel José Othón, espacio donde a las 12:00 horas se realizará el Performance Grupal "Talento Normalista", una presentación artística protagonizada por estudiantes de la institución.

El martes 24 de marzo, a las 9:00 horas, se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa por el XLIX aniversario de Federalización, acto solemne que reunirá a la comunidad normalista. Posteriormente, a las 10:00 horas, se desarrollará la conferencia magistral "Repensar la formación inicial docente: identidad, compromiso social e impacto educativo", impartida por Gustavo Ornelas Rodríguez de la UPN 011.

Ese mismo día, a las 11:00 horas, se realizará la jornada de talleres de formación complementaria, dirigida a estudiantes de la institución.

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Las actividades concluirán el miércoles 25 con una jornada deportiva a partir de las 7:00 horas, que incluirá juegos amistosos de fútbol y voleibol con la participación de escuelas normales invitadas. Asimismo, se desarrollarán diversos concursos académicos y culturales: el 3er Concurso Interno de Spelling Bee a las 10:00 horas, el concurso interno de oratoria y el concurso interno de declamación a las 11:00 horas, finalmente el concurso interno de canto a las 12:00 horas.