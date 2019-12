"Presidente del PAN no presentó plan de trabajo"

CIUDAD VALLES.- "El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) debió haber presentado un plan de trabajo en el Estado, estamos en un momento de refrendo y nada de esto se ha hecho en Ciudad Valles", señaló Luis Ángel Contreras Malibrán, consejero del partido en el estado.

"Yo no puedo ser tan objetivo porque no he estado yendo al partido, pero lo que sí sé es que el PAN en todo el estado está en un proceso de refrendo y no sólo el PAN sino todos los partidos y esto se deriva de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el cual se requiere que se precisen algunos militantes".

"Esto es porque no todos los que tienen reportados los partidos como militantes ante el INE son miembros de ese partido, por eso se pide la manifestación de voluntad de querer pertenecer a algún instituto político y derivado de eso se está haciendo un proceso de refrendo que tenemos este año para terminar".

"El PAN se está fijando como meta el 15 de diciembre, pero en este caso es hasta el fin de año, pero esperamos que se fijen las metas de todos los partidos porque a fin de cuentas esto habla de la libertad, de afiliar y del derecho a votar y ser votado y es parte del trabajo del Comité Municipal".