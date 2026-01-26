Presta Cruz Roja casi 400 servicios al mes en Valles

CIUDAD VALLES.- Casi 400 servicios al mes brinda la Cruz Roja en Ciudad Valles, de acuerdo con la presidenta del Patronato, Verónica Ramírez Amaro.

En un reciente evento público, la funcionaria de la benemérita institución en Valles dio a conocer que cada año, la corporación de auxilio brinda cuatro mil 500 servicios, la mayor parte de ellos, por accidentes automovilísticos. Esto quiere decir que por mes, el promedio de auxilios que se ofrecen hasta la Huasteca centro y más allá de Tamasopo, es de 375, o algo así como 12 o más al día.

La colecta anual de la Cruz Roja comenzará en febrero próximo, con la que reabastecen suministros y gasto corriente de la institución. Mientras tanto siguen enfrentando una serie de carencias por la falta de recursos y los pocos apoyos que reciben.