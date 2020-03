Prevé la Coparmex fuerte crisis por epidemia mundial

MATEHUALA.- El país se encuentran en una fuerte crisis económica ya que se anuncia que varias empresas pararán a causa de la pandemia y el cuidado de su personal, quizás algunos no pagarán a sus trabajadores y otros lo harán sólo con un salario mínimo.

En entrevista con el dirigente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Matehuala, Rolando Segovia Montoya, informó que otros países desarrollados cancelarán vuelos y han tomado medidas muy severas para evitar la propagación del virus. "En España las calles están solas, completamente solas nadie sale a la calle".

Cabe señalar que el tiempo que se marcó para suspender clases, no son vacaciones, sino que son tiempos para estar en casa y se espera que la gente así lo entienda que no es para andar de "pachanga" sino que se hace todo esto para que el Covid-19 no se propague y que todos deben estar reguardados en casa con sus hijos.

Del mismo modo se aplaude la acción que tomó el municipio de Matehuala en citar a los dueños de antros, para pedirles que debido a la pandemia cierren sus antros, considerando que en esos espacios hay mucha concentración de personas. "Qué bueno que lo entendieron y lo aceptaron, tuvieron la buena disposición de acatar esta orden", puntualizó.