Prevén un 90% de ocupación hotelera

CIUDAD VALLES.- Este fin de semana, la afluencia turística subirá hasta el 90 por ciento, de acuerdo con cálculos de la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.

Los turistas no pierden un minuto de su tiempo en esta Semana Santa, de acuerdo con la funcionaria, porque estima que se pasará del 70 por ciento al 90 por ciento en este primer fin de semana de descanso.

Y el cálculo es que de las 1,950 habitaciones disponibles en Valles, más de 1,750 estarán ocupadas en estos días y quizá se llegue al 100 por ciento en los días más importantes de la semana religiosa.