logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Primero hay que informarse antes de tomar postura sobre el fracking: Bernarda Reyes

En la Huasteca, comunidades tének y nahuas han rechazado la práctica de fractura hidráulica.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 19, 2025 07:16 p.m.
A
Bernarda Reyes, titular del Indepi.

Bernarda Reyes, titular del Indepi.

CIUDAD VALLES.– La importancia del tema del fracking radica en que las comunidades tengan información adecuada antes de fijar una postura, señaló Bernarda Reyes Hernández, titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi).

Explicó que, por ese motivo, se realizarán foros informativos donde se expondrán las intenciones de Pemex y del Gobierno federal en torno a la práctica de la fractura hidráulica, una posibilidad que ha sido rechazada por comunidades tének y nahuas en la Huasteca.

La funcionaria subrayó que se debe privilegiar el derecho a la información, mucho antes de asumir una posición definitiva sobre el tema, y confió en que la región esté lejos de convertirse en escenario de explotación mediante esta técnica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Primero hay que informarse antes de tomar postura sobre el fracking: Bernarda Reyes
Primero hay que informarse antes de tomar postura sobre el fracking: Bernarda Reyes

Primero hay que informarse antes de tomar postura sobre el fracking: Bernarda Reyes

SLP

Huasteca Hoy

En la Huasteca, comunidades tének y nahuas han rechazado la práctica de fractura hidráulica.

Cumplen sacerdotes curso de actualización
Cumplen sacerdotes curso de actualización

Cumplen sacerdotes curso de actualización

SLP

Jesús Vázquez

Aprueba Cabildo de Valles nueva deuda por 25 mdp
Aprueba Cabildo de Valles nueva deuda por 25 mdp

Aprueba Cabildo de Valles nueva deuda por 25 mdp

SLP

Miguel Barragán

"No alcanza el dinero", se quejó el alcalde David Medina

Capacitan a las corporaciones en DH y cultura de la legalidad
Capacitan a las corporaciones en DH y cultura de la legalidad

Capacitan a las corporaciones en DH y cultura de la legalidad

SLP

Carmen Hernández