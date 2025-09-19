Primero hay que informarse antes de tomar postura sobre el fracking: Bernarda Reyes

CIUDAD VALLES.– La importancia del tema del fracking radica en que las comunidades tengan información adecuada antes de fijar una postura, señaló Bernarda Reyes Hernández, titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi).

Explicó que, por ese motivo, se realizarán foros informativos donde se expondrán las intenciones de Pemex y del Gobierno federal en torno a la práctica de la fractura hidráulica, una posibilidad que ha sido rechazada por comunidades tének y nahuas en la Huasteca.

La funcionaria subrayó que se debe privilegiar el derecho a la información, mucho antes de asumir una posición definitiva sobre el tema, y confió en que la región esté lejos de convertirse en escenario de explotación mediante esta técnica.