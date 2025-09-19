logo pulso
Estado

Cumplen sacerdotes curso de actualización

Por Jesús Vázquez

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
Cumplen sacerdotes curso de actualización

Matehuala.- Sacerdotes de toda la Diócesis se encuentran en un retiro de actualización, el cual nombran Estudio del presbiterio, sin embargo, en cada una de las parroquias hay personas encargadas para atender algunas emergencias que se pueden presentar.

Un estudio del presbiterio es un curso de actualización para los sacerdotes, como parte del estudio y formación necesaria para un mejor servicio en las diferentes parroquias en las que están trabajando, en promover la palabra de Dios, pues como cualquier empleo, también los sacerdotes deben actualizarse, para brindar mejor servicio a los feligreses.

Desde el 15 de septiembre se fueron los sacerdotes a realizar este viaje de estudio, sin embargo, ya este viernes 19 de septiembre por la noche se espera que empiecen a llegar los presbíteros a las parroquias, esto tipo de retiros les ayuda a tener un mejor acercamiento con los feligreses católicos.

Debido a que los sacerdotes se encuentran en un retiro en cada una de las parroquias se quedaron personas que promueven la palabra de Dios, efectuando ceremonias de sepelios.

Por otra parte, en varias parroquias de la Diócesis se preparan las fiestas patronales de San Francisco de Asís.

