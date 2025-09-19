Capacitan a las corporaciones en DH y cultura de la legalidad

RIOVERDE.- Elementos de corporaciones policíacas son capacitados en derechos humanos y cultura de la legalidad para evitar infrinjan la ley al detener o aplicar la ley en algún caso. La Coordinación Municipal de Derechos Humanos llevo a cabo la capacitación del personal en el auditorio Valentín Gama.

El taller fue impartido por José Francisco Cortés Tello de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la finalidad es fortalecer el desempeño profesional de los cuerpos de seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Los temas que se abordaron fueron prevención de tratos crueles, el proceso de detención, instalaciones adecuadas en centros de detención y derechos humanos en el uso de la fuerza.

Asimismo participaron elementos de la Guardia Rural, Guardia Civil del Estado, Guardia Nacional, oficiales de Seguridad Pública Municipal, Policía de Seguridad Pública de San Ciro de Acosta y estudiantes de la Universidad Justo Sierra.

