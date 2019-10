Productores piden apoyo para rescatar cultivos de vainilla

XILITLA.- Productores de vainilla solicitaron al alcalde apoyo para obtener insumos que les ayuden a mejorar su cosecha, indicando que han solicitado el apoyo de algunas dependencias donde les refieren que aporten el 30 por ciento y el Gobierno les dará el 70 por ciento, el Municipio indicó que analizará la propuesta.

Los productores de vainilla acudieron con el presidente del sistema vainilla, quien aseguró al edil Martín Eduardo Martínez Morales que son un promedio de 200 productores que se encuentran en problemas, debido a la sequía que se presentó y que afectó seriamente los plantíos.

El jefe de la comuna escuchó la petición que llevaban los productores en donde piden el apoyo de 500 mil pesos para poder adquirir productos que les ayude a levantar sus plantíos, el edil les indicó "yo tengo ya un plan de gasto, no puedo decirles sí ahorita, porque tengo que ver cómo están las finanzas para decirles si puedo con todo el dinero o sólo con tanto, no les digo no, pero espérenme por favor", indicó. Y es que el jefe de la comuna indicó que en este tipo de apoyos prefiere otorgar los insumos, ya que "hemos visto cómo en cuestiones del café se ha otorgado mucho dinero a través de una diversidad de apoyos, son millones de pesos los gastado y no hay producto, es algo que no puede seguir pasando, yo quiero que ustedes se comprometan a que así como habrá apoyo habrá producción", indicó el edil.

Al final se determinó que será para esta próxima semana cuando se presenten de nueva cuenta los productores de vainilla para poder definir la situación.