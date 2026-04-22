Promueven justicia agraria para mujeres
RIOVERDE.- La Procuraduría Agraria alista la caravana para mujeres, e invita a los ejidatarios a integrar los expedientes.
El residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media Javier Gallegos Oliva dio a conocer que se está trabajando en coordinación con la Sedatu, Registro Agrario Nacional (RAN), municipio de Ciudad Fernández y posiblemente el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43.
La caravana se realizará en el próximo mes, es por ello que se les exhorta a los ejidatarios
acudan a la procuraduría para integrar los expedientes para juicios sucesorios y depósitos de lista de sucesión. Aseveró que los servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos.
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