Quema de autos sería represalia contra la GCE

El alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, consideró que los recientes incendios de vehículos en la ciudad podrían estar relacionados con represalias de la delincuencia por las detenciones realizadas por la Guardia Civil Estatal (GCE).

Durante la madrugada del miércoles, dos vehículos fueron incendiados en el fraccionamiento Infonavit 2, ambos propiedad de un elemento de la corporación estatal. Un día después, otro automóvil se quemó en la colonia Las Granjas, también perteneciente a un policía estatal.

El alcalde señaló que estos hechos podrían ser una respuesta de grupos delictivos ante las acciones y detenciones recientes realizadas por la GCE en la región.

Medina Salazar también se refirió a las críticas hacia la corporación tras denuncias recientes contra algunos de sus elementos por presuntas agresiones contra adolescentes y un repartidor, y sostuvo que no se debe generalizar ni señalar a toda la institución por esos casos.

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