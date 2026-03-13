logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Quema de autos sería represalia contra la GCE

Vehículos de policías fueron quemados en Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Marzo 13, 2026 05:51 p.m.
A
Quema de autos sería represalia contra la GCE

El alcalde de Ciudad VallesDavid Medina Salazar, consideró que los recientes incendios de vehículos en la ciudad podrían estar relacionados con represalias de la delincuencia por las detenciones realizadas por la Guardia Civil Estatal (GCE).

Durante la madrugada del miércoles, dos vehículos fueron incendiados en el fraccionamiento Infonavit 2, ambos propiedad de un elemento de la corporación estatal. Un día después, otro automóvil se quemó en la colonia Las Granjas, también perteneciente a un policía estatal.

El alcalde señaló que estos hechos podrían ser una respuesta de grupos delictivos ante las acciones y detenciones recientes realizadas por la GCE en la región.

Medina Salazar también se refirió a las críticas hacia la corporación tras denuncias recientes contra algunos de sus elementos por presuntas agresiones contra adolescentes y un repartidor, y sostuvo que no se debe generalizar ni señalar a toda la institución por esos casos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Quema de autos sería represalia contra la GCE
Quema de autos sería represalia contra la GCE

Quema de autos sería represalia contra la GCE

SLP

Huasteca Hoy

Vehículos de policías fueron quemados en Ciudad Valles

Detienen a hombre por atacar a su familia a garrotazos
Detienen a hombre por atacar a su familia a garrotazos

Detienen a hombre por atacar a su familia a garrotazos

SLP

Huasteca Hoy

Los habría golpeado porque no le llevaron comida a tiempo.

Motociclista lesionado tras choque con camioneta en la San Rafael
Motociclista lesionado tras choque con camioneta en la San Rafael

Motociclista lesionado tras choque con camioneta en la San Rafael

SLP

Huasteca Hoy

Accidente ocurrió en cruce sin señalización.

Integran Comité Municipal del Partido Verde
Integran Comité Municipal del Partido Verde

Integran Comité Municipal del Partido Verde

SLP

Jesús Vázquez