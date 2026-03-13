Integran Comité Municipal del Partido Verde

Matehuala.- En el Parque Álvaro Obregón se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Municipal del Partido Verde en Matehuala, donde se contó con la presencia de la senadora Ruth González Díaz, el secretario general del Gobierno del Estado J. Guadalupe Torres Sánchez, Ignacio Segura Morquecho, dirigente del Partido Verde Estatal quienes le tomaron protesta al nuevo comité de Matehuala.

El Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de Matehuala quedó integrado como coordinadora María Fernanda Gonzales Yrizar, coordinación de Finanzas María Guadalupe Sánchez Espinoza, coordinación de discapacidad Fernando Peñaflor García, coordinadora de asuntos vulnerables Yolanda Belmares Hernández, coordinación de organización Mauricio Bernal Zapata, coordinación de procesos electorales Juan Martín Rivera Castillo. Coordinación de Asuntos de la Juventud Valeria Monserrat Velázquez, Coordinación de la mujer Carmen Hernández, Coordinación de acción comunitaria Angélica Rodríguez Montoya, Coordinación de estructura territorial Francisco Antonio Martínez, en la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente Samanta Munguía Ruiz, Coordinación de la diversidad Martín Salatiel y en la Coordinación de deporte Félix Jaime Mejía.

La Senadora Ruth González dio a conocer que se han estado integrando comités municipales del Partido Verde en todos los municipios del estado, así mismo han tenido buena respuesta de la población que se está uniendo a este partido.