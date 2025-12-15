Racha de accidentes de motociclistas

CIUDAD VALLES.- En el transcurso de una semana 13 accidentes de motocicleta han ocurrido en Valles e inmediaciones, casi dos por día.

De los 13 percances en los que han participado conductores de motocicleta, al menos dos han sido eventualidades en las que han caído del vehículo o se han impactado contra un vehículo detenido.

En los demás casos hay más responsabilidad de los conductores de las motos que de los vehículos, salvo en dos casos también, en los que malas maniobras de conductores de vehículos sedán o camionetas han provocado los choques.

Uno de los casos, en la carretera Valles-Rioverde fue mortal, durante el lapso del domingo 7 a este domingo 14 de diciembre.

La persona fallecida era un joven de 18 años de edad.

Pero genera alarma la racha de accidentes donde se involucran motociclistas, genera la necesidad de poner en marcha algún operativo vial, para contrarrestar estos hechos.