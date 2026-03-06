Ramón Ortiz nuevo director de Planeación

CIUDAD VALLES.- El nuevo cargo de director de Planeación en el Ayuntamiento de Valles lo ostenta Ramón Ortiz García, quien era asesor jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento hasta este miércoles 4 de marzo.

Ramón Ortiz ha ocupado cargos jurídicos relacionados con los derechos humanos y últimamente era apoyo directo en el departamento jurídico de la oficina que encabeza Luis Ángel Contreras Malibrán, sin embargo, ahora será el encargado de armonizar legislaciones y programas estatales y federales para efectuar el Plan Municipal de Desarrollo. El cargo, hasta hace un par de días, estaba ocupado por Andrés Vázquez, quien tendrá otras obligaciones oficiales dentro del aparato burocrático de David Medina Salazar.