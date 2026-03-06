logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ramón Ortiz nuevo director de Planeación

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Ramón Ortiz nuevo director de Planeación

CIUDAD VALLES.- El nuevo cargo de director de Planeación en el Ayuntamiento de Valles lo ostenta Ramón Ortiz García, quien era asesor jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento hasta este miércoles 4 de marzo.

Ramón Ortiz ha ocupado cargos jurídicos relacionados con los derechos humanos y últimamente era apoyo directo en el departamento jurídico de la oficina que encabeza Luis Ángel Contreras Malibrán, sin embargo, ahora será el encargado de armonizar legislaciones y programas estatales y federales para efectuar el Plan Municipal de Desarrollo. El cargo, hasta hace un par de días, estaba ocupado por Andrés Vázquez, quien tendrá otras obligaciones oficiales dentro del aparato burocrático de David Medina Salazar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan bomberos felino atrapado en un puente
Rescatan bomberos felino atrapado en un puente

Rescatan bomberos felino atrapado en un puente

SLP

Carmen Hernández

La Dapas anuncia pago desde un celular
La Dapas anuncia pago desde un celular

La Dapas anuncia pago desde un celular

SLP

Redacción

Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses
Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses

Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses

SLP

Redacción

Descarta la CEA desabasto del líquido

Concluyen eventos por el aniversario de los bomberos
Concluyen eventos por el aniversario de los bomberos

Concluyen eventos por el aniversario de los bomberos

SLP

Jesús Vázquez

Reconocen trayectoria de algunos bomberos