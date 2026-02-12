Rapiña luego de ser desalojada una tienda

Matehuala.- Durante la noche del martes y todavía durante la madrugada del miércoles en la calle Julián de los Reyes hubo rapiña luego de gente que se aprovechó de que los artículos de una tienda fueron tirados a media calle y aprovecharon la ocasión para llevarse las cosas, sin que nadie pusiera freno a esta acción de rapiña.

Los hechos se suscitaron luego de que la mañana del martes llegaron jueces, licenciados, elementos de la policía municipal y un grupo de cargadores para desalojar la tienda el Descontón, sacando toda la mercancía a la calle de Julián de los Reyes, de la zona centro de la ciudad.

Al llegar la noche del martes y aún en la madrugada del miércoles empezó a llenarse de personas la citada calle, que aprovecharon para hacer de las suyas y empezar a llevarse lo que podían, se pudo observar a personas que cargaban hasta 20 cajas de zapatos, bastones, las llaves de agua, herramientas, las mallas para las jaulas de gallina, todos los artículos de la citada tienda.

La rapiña inclusive trajo a niños, jovencitos y hasta adultos mayores tratando de llevarse lo que podían, incluso se empezaron a pelear por los artículos, un hombre hasta aventó a una niña de 14 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acto de rapiña fue impune, no había ninguna autoridad policiaca poniendo orden, ya después de mucho llegaron unos cuantos agentes de policía, pero solo miraban la situación y no hacían nada para evitar que la gente siguiera desarmando muebles y diversos artículos.