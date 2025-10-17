Realizan bacheo de calles de la ciudad

RIOVERDE.- Varias calles de diversos sectores de la ciudad fueron bacheadas debido al deterioro que sufrieron con las recientes lluvias que azotaron esta zona del estado.

El director de Obras Públicas, Daniel Montalvo Pérez, dio a conocer que una cuadrilla de trabajadores realiza labores de bacheo en el Bulevar Ferrocarrilero, Barrio de los Ángeles y la calle Porfirio Díaz.

Añadió que las calles sufren constante deterioro por el tráfico vehicular y las recientes lluvias que se presentaron fueron un factor que aumentó los daños, por lo que se requería un trabajo de rehabilitación de las arterias, para tener un mejor flujo vehicular y evitar accidentes.

Dijo que se busca contar con avenidas y calles en buenas condiciones, para mejorar el entorno urbano y tener una ciudad bella. Puntualizó que estos trabajos también se están llevando a cabo en caminos a comunidades que resultaron seriamente afectados por las pasadas lluvias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí