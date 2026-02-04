Realizan con éxito la Feria del Tamal

MATEHUALA.- Por primera vez en Matehuala se llevó a cabo la Feria del Tamal en la Plaza de Armas, la cual tuvo excelentes resultados, mucha gente asistió a este magno evento donde hubo una muestra gastronómica de tamales por diferentes personas que se dedican a elaborarlos, además de un rico atole.

Cabe hacer mención que además de muestra también había la venta diferentes tipos de tamales como de carne roja, picadillo, frijoles, queso, azúcar, entre otro tipo de tamales, había varios puestos de personas que se dedican a la elaboración de tamales en la ciudad, también había atoles artesanales de varios sabores para que la gente consumiera, pues está haciendo frío y la gente requiere bebidas calientes.

Para ser la primera Feria del Tamal tuvo una excelente respuesta por parte de la población camelense, ya que jóvenes y adultos se dieron cita en la Plaza de Armas, en este bonito evento donde además hubo actividades artísticas para que la gente viera mientras degustaba de sus tamales.

Este evento ayudó mucho a las personas que se dedican a elaborar tamales, ya que gracias a esta primera Feria del Tamal tuvieron más ventas, y esperan que se hagan más actividades de este tipo para apoyar la economía de las personas.

