Realizan encuentro de cronistas del Altiplano

MATEHUALA.- Con la finalidad de fortalecer la historia se llevó a cabo el segundo del Encuentro de Cronistas del Altiplano, realizado en el Centro Cultural, donde se reunieron cronistas y ciudadanos interesados en preservar la memoria histórica de nuestra región.

El cronista Jesús Torres Arias dio la bienvenida a las y los participantes, resaltando el valor de continuar documentando los acontecimientos que forman parte de la identidad de nuestros pueblos, quien agradeció la buena respuesta que hubo por parte de los cronistas de todo el Altiplano potosino que acudieron a este importante evento con un conversatorio especial, en el que cada uno de los cronistas habló.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de los 320 años de la Segunda Fundación de Matehuala, destacando la importancia de conocer y difundir la historia, cultura y desarrollo de nuestro municipio y del Altiplano potosino, pues se habló de la verdadera fecha de fundación de Matehuala, pues, aunque por tradición se dice que fue el 10 de julio de 1550 los datos no concuerdan y la verdadera fecha de fundación fue en marzo de 1706.

Después del conversatorio en el Centro Cultural los cronistas recorrieron el Museo de las Culturas y también fueron al templo del Ojo de Agua que fue la primera iglesia

fundada en Matehuala por frailes franciscanos.