Realizan paro en sanatorio San José

CIUDAD VALLES.- El fantasma de la huelga se apodera del sanatorio San José, porque no les han pagado el sueldo del mes de enero a los trabajadores.

Gente que acude a este hospital a pedir atención, por la deficiente atención en instituciones públicas se ha topado con el mismo escenario en la clínica de la calle Vicente C. Salazar, porque muchos trabajadores han dejado de asistir a trabajar, ya que el departamento de Contabilidad les debe las dos quincenas de enero.

Pero no sólo eso, sino que desde el mes de mayo del año 2025 se les adeudan horas extras y guardias especiales, con pretextos que solamente sirven para dar largas.

El año pasado, en el límite legal para el pago del aguinaldo, la clínica cumplió con los trabajadores, pero la falta de liquidez hace que los servicios por poco se vuelvan inexistentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí