Estado

Realizan Segundo Festival de Danzas

Tuvo saldo blanco; se contó con apoyo de diversas corporaciones

Por Jesús Vázquez

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
Realizan Segundo Festival de Danzas

Matehuala.- Se llevó a cabo el Segundo Festival de Danzas con un saldo blanco, pues se contó con apoyo de corporaciones de auxilio y las corporaciones policiacas.

Fueron aproximadamente 800 danzantes de diferentes municipios los que participaron en este magno evento. Para iniciar este magno evento los grupos de danzantes se reunieron en el Parque Vicente Guerrero mejor conocido como del Pueblo, donde llegó el presbítero Gustavo Tapia e hizo la bendición de los estandartes de cada una de las danzas que participaron en este festival; en este punto de reunión los danzantes estuvieron haciendo exhibiciones.

Posteriormente los danzantes salieron en una mega peregrinación de danzas por las principales calles de la ciudad, donde cientos de personas quedaron asombradas al ver a los danzantes, así como el llamado "Viejo de la Danza" que es una figura emblemática con los matachines, donde había unos caracterizados de diablos, adultos mayores, entre otros tipos de monstruos; la mega peregrinación terminó en Plaza Juárez donde hicieron una gran presentación de danzas. 

