Reanudan clases en la alberca municipal

CIUDAD VALLES.- Vuelven a iniciar clases en la alberca municipal tanto para niños como para adultos, de acuerdo con la encargada de este espacio, Marisela Noyola Carvajal.

A partir del 4 de marzo y hasta entrado el mes de noviembre habrá clases de natación en la piscina de medidas oficiales, ubicada en el Centro Cultural de manera gratuita, de acuerdo con la funcionaria, quien informó que para inscribirse a las clases (tanto para niños, jóvenes y adultos) deben presentar la Curp, un certificado médico y dos fotografías tamaño infantil.

Las clases y actividades son de martes a viernes (el lunes se dedica al mantenimiento de la alberca) y pueden solicitar informes el lunes de siete de la mañana a dos de la tarde, y de martes a viernes de siete de la mañana a nueve de la noche.