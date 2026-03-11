logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reanudan clases en la alberca municipal

Por Miguel Barragán

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Reanudan clases en la alberca municipal

CIUDAD VALLES.- Vuelven a iniciar clases en la alberca municipal tanto para niños como para adultos, de acuerdo con la encargada de este espacio, Marisela Noyola Carvajal.

A partir del 4 de marzo y hasta entrado el mes de noviembre habrá clases de natación en la piscina de medidas oficiales, ubicada en el Centro Cultural de manera gratuita, de acuerdo con la funcionaria, quien informó que para inscribirse a las clases (tanto para niños, jóvenes y adultos) deben presentar la Curp, un certificado médico y dos fotografías tamaño infantil.

Las clases y actividades son de martes a viernes (el lunes se dedica al mantenimiento de la alberca) y pueden solicitar informes el lunes de siete de la mañana a dos de la tarde, y de martes a viernes de siete de la mañana a nueve de la noche.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choca motociclista contra una camioneta
Choca motociclista contra una camioneta

Choca motociclista contra una camioneta

SLP

Redacción

Féminas colocaron pancartas denostando contra funcionarios
Féminas colocaron pancartas denostando contra funcionarios

Féminas colocaron pancartas denostando contra funcionarios

SLP

Carmen Hernández

Celebran carrera Juntas y Fuertes
Celebran carrera Juntas y Fuertes

Celebran carrera Juntas y Fuertes

SLP

Jesús Vázquez

Garantiza Sasar el abasto de agua a familias
Garantiza Sasar el abasto de agua a familias

Garantiza Sasar el abasto de agua a familias

SLP

Carmen Hernández

Se rehabilitan los pozos, que están dando un mejor aforo