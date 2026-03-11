logo pulso
Rechazan fracking en la Huasteca

Pueblos originarios vs. método de extracción de hidrocarburos

Por Miguel Barragán

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Rechazan fracking en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Comunidades indígenas vuelven a pronunciarse contra la intención del Gobierno Federal de usar el fracking como método de extracción de hidrocarburos en la Huasteca.

Rafael Reyes Martínez, consejero nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) dio a conocer un documento firmado al calce por representantes de decenas de comunidades y que se dio a conocer en una asamblea de las dos etnias, tének y nahuas, llevada a cabo el domingo 8 de marzo en el municipio de Tancanhuitz, en donde "rechazan la exploración y explotación de petróleo y gas y la práctica de la fracuración hidráulica en la Huasteca".

En el texto expresan su preocupación en el giro que le dio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo al punto 75 de los 100 compromisos con México, en el que primeramente prohibía el fracking, aunque en la práctica, se prepara Pemex para ejercer esta 

fractura con la finalidad de extraer hidrocarburos.

Afirman que la narrativa cambió los términos y que en lugar de "fracking", ahora se le llama a la búsqueda y extracción como "exploración y explotación en yacimientos de Geología Compleja", que no es otra cosa que el desgaste de los miles de cuerpos de agua de la región y de su consiguiente contaminación por el mismo proceso.

Expresaron que no ha habido ninguna consulta pública a los originarios para ello, a pesar de que los cuerpos de agua son la misma supervivencia de los poblados de la Huasteca, que también se cuentan por miles.

El documento repudia la medida que se ha barajado ahora como una posibilidad en la región y 33 autoridades ejidales firmaron el documento.

