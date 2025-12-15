Reconocen a alumnos destacados del TecNM

Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala entregó "Reconocimiento a estudiantes destacados en eventos nacionales", una ceremonia que enalteció el esfuerzo, talento y compromiso académico de las y los jóvenes que participaron en competencias nacionales durante el año.

La actividad se realizó en la cafetería del campus y contó con la presencia de autoridades, docentes, personal administrativo, medios de comunicación y comunidad estudiantil.

El programa inició con un mensaje de bienvenida, posteriormente, José Luis Bernal Robledo, director de la institución, dirigió un mensaje motivador en el que destacó el valor de la dedicación y la constancia demostrada por el estudiantado, así como el papel fundamental de los docentes asesores que los guiaron durante su proceso de preparación.

Durante la ceremonia se otorgaron reconocimientos a asesoras y asesores de proyectos de innovación, disciplinas académicas y participación deportiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre ellos se encuentran quienes acompañaron a los equipos rumbo a InnovaTecNM 2025, el ENECB-CEA 2025 y el LXVII Evento Nacional Deportivo del TecNM.

Los proyectos y disciplinas reconocidos incluyeron InnovaTecNM 2025, con el proyecto Generador de Agua Atmosférico, asesorado por Yolanda Navarro Torres y representado por las y los estudiantes Monserrat Atenea Medina Rodríguez, Jorge Emmanuel Balandrán Granados, Ivonne Guadalupe Belmares Calvo y Paulina Lara Reyes.

También se reconoció a quienes participaron en el evento nacional deportivo del TecNM, con la participación de María José Medrano Rodríguez en salto triple y de longitud y Sofía Guadalupe Sosa Álvarez en 5000 metros.