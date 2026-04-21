Refuerzan operativos y hay enfrentamiento con delincuentes
Grupos delincuenciales surgen en oriente de la Huasteca
CIUDAD VALLES.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández dijo que el enfrentamiento de guardias civiles con delincuentes forma parte de los operativos de alertamiento que llevan a cabo en el oriente de la Huasteca.
El funcionario informó que, respecto a los hechos de violencia del sábado en la madrugada, en el municipio de Tamuín, en donde elementos a su cargo enfrentaron a delincuentes, se deben al hecho de que hay más vigilancia y por ende más oportunidad de encontrarse con grupos delincuenciales.
En esta ocasión, los que abrieron fuego contra los policías pertenecían a una célula delictiva que entró por San Vicente y en cuya reyerta murió un presunto delincuente y otro quedó herido y en calidad de detenido, pero fue un encuentro fortuito.
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