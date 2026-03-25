Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde

RIOVERDE.- El municipio de Rioverde está blindado, se cuenta con un protocolo, en caso de ser necesario. El alcalde Arnulfo Urbiola Román explicó que se cuenta con un protocolo de actuación, cuando se registre una situación fuera del municipio, se comienza a proteger las entradas y salidas, para que no haya efecto cucaracha.

Se busca apoyar a los municipios aledaños, ya que si se refuerza la seguridad en esos municipios, se está blindado.

El alcalde sostuvo que la estrategia es reforzar con anillos rurales e instalar casetas de vigilancia, finalizó.