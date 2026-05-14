logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Refuerzan seguridad en sectores de la ciudad

Por Carmen Hernández

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Refuerzan seguridad en sectores de la ciudad

CIUDAD FERNÁNDEZ.-  La Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza operativos en las zonas consideradas como focos rojos , se busca reforzar la tranquilidad de las familias.  

Las autoridades policíacas dieron a conocer que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Guardia Civil del Estado y Guardia Nacional. 

Se reforzó la vigilancia en las colonias Gama, El Refugio, la Rivera y Los Llanitos, que son consideradas como zonas conflictivas y para mejorar la seguridad para los colonos. 

La finalidad es la prevención del delito y la proximidad, se busca atender de manera oportuna las situaciones de riesgo, en beneficio de la población en general. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los operativos continuarán de manera continua a fin de que contar con lugares más seguros y tranquilos en el municipio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes
Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes

Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes

SLP

Redacción

El festejo ocurrió en el auditorio municipal; trabajadores señalan presunta participación de personal del Ayuntamiento

Aplicarán sanciones por ruido en motos
Aplicarán sanciones por ruido en motos

Aplicarán sanciones por ruido en motos

SLP

Jesús Vázquez

Se busca que no se afecte la tranquilidad de la ciudadanía, dice Tránsito

Rescatan Bomberos a un gato y un halcón
Rescatan Bomberos a un gato y un halcón

Rescatan Bomberos a un gato y un halcón

SLP

Jesús Vázquez

"Megapuente" escolar por festejos a los maestros
"Megapuente" escolar por festejos a los maestros

"Megapuente" escolar por festejos a los maestros

SLP

Miguel Barragán

Del miércoles 13 al 18 de mayo no habrá clases: URSEHN