Refuerzan seguridad en sectores de la ciudad

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza operativos en las zonas consideradas como focos rojos , se busca reforzar la tranquilidad de las familias.

Las autoridades policíacas dieron a conocer que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Guardia Civil del Estado y Guardia Nacional.

Se reforzó la vigilancia en las colonias Gama, El Refugio, la Rivera y Los Llanitos, que son consideradas como zonas conflictivas y para mejorar la seguridad para los colonos.

La finalidad es la prevención del delito y la proximidad, se busca atender de manera oportuna las situaciones de riesgo, en beneficio de la población en general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los operativos continuarán de manera continua a fin de que contar con lugares más seguros y tranquilos en el municipio.