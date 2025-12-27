Regalan cascos a menores de edad

Ciudad Fernández.- En la Rivera fernandense fueron regalados cascos a menores de edad que viajaban en una motocicleta, para su seguridad durante el trayecto de su viaje.

El subdirector de Seguridad Pública Municipal Alejandro Aviña, acompañado del alcalde a bordo de la unidad 32 realizaron un recorrido por diversas comunidades que pertenecen a la rivera. Concientizaron a los motociclistas sobre la importancia de portar el casco y manejar con precaución.

Incluso el alcalde Rodolfo Loredo Hernández hizo entrega a los pequeños que acompañaban a sus padres en las unidades en que se transportaban, ya que es indispensable para tener un trayecto seguro, pues el casco es primordial al subirse a una motocicleta.