Regalan cascos a menores de edad
Ciudad Fernández.- En la Rivera fernandense fueron regalados cascos a menores de edad que viajaban en una motocicleta, para su seguridad durante el trayecto de su viaje.
El subdirector de Seguridad Pública Municipal Alejandro Aviña, acompañado del alcalde a bordo de la unidad 32 realizaron un recorrido por diversas comunidades que pertenecen a la rivera. Concientizaron a los motociclistas sobre la importancia de portar el casco y manejar con precaución.
Incluso el alcalde Rodolfo Loredo Hernández hizo entrega a los pequeños que acompañaban a sus padres en las unidades en que se transportaban, ya que es indispensable para tener un trayecto seguro, pues el casco es primordial al subirse a una motocicleta.
