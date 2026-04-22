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Registrarán ante el INAH piezas arqueológicas

Por Carmen Hernández

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Registrarán ante el INAH piezas arqueológicas

CÁRDENAS.- Piezas arqueológicas que han sido encontradas,  serán registradas ante el INAH, según dio a conocer el alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar. 

El presidente municipal se reunió con especialistas de México del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la reunión tuvo como finalidad que se identifique, documente y valore el patrimonio histórico. 

Al intervenir los antropólogos, reconocieron la importancia de las piezas que serán posteriormente inventariadas, sin embargo, las puntas de flechas han sido localizadas en los alrededores del municipio de Cárdenas, siendo entregadas al museo del municipio. 

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