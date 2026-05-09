Registro Civil realizará una jornada de enmiendas

CÁRDENAS. - El Registro Civil llevará a cabo la jornada enmiendas, rectificaciones de actas, reposiciones, Curp certificada y expedición de actas, los trámites serán gratuitos, la fecha límite para presentar los documentos es el 18 de mayo.

La Dirección General del Registro Civil en coordinación con la Oficialía del Registro Civil alista la campaña de certificaciones.

Sólo podrá participar la población registrada en el municipio de Cárdenas, dentro de los trámites que se realizarán serán enmiendas, rectificaciones de actas, reposiciones, Curp certificada y expedición de actas.

Sólo hay cupo para 300 trámites, los que serán totalmente gratuitos, por lo que los interesados deberán acudir a presentar sus documentos para poder participar.

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Los interesados deberán llevar la copia del Ine, acta de nacimiento o documento para integrar los expedientes, deberá ser antes del 18 de mayo.