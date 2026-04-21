Reliquias de San Pascual Bailón, a Matehuala

Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez, párroco de la parroquia de Olivar de las Ánimas acompañado de integrantes de la Adoración Nocturna de Matehuala, acudió a la Catedral Metropolitana de Monterrey para recibir las reliquias de San Pascual Bailón, santo patrono de la Adoración Nocturna, las cuales traerán a la Diócesis de Matehuala.

Este martes llegarán con las reliquias a Ciudad del Maíz, para que la gente de este lugar y, sobre todo, los miembros de la Adoración Nocturna acudan a rezar y a ver estas reliquias de San Pascual Bailón, quien fue un fraile franciscano reconocido por la Iglesia Católica, famoso por su devoción a la Eucaristía y por su vida de humildad como pastor y cocinero, por lo que es considerado también santo patrono de los cocineros, pasteleros y de los congresos eucarísticos. Su festividad se celebra cada 17 de mayo.

Las reliquias llegarán a Matehuala este miércoles y estarán expuestas en la iglesia de San Francisco de Asís, perteneciente a la parroquia de Olivar de las Ánimas, por lo que se exhorta a la población y a los miembros de la Adoración Nocturna, a que acudan a ver estas reliquias y se unan a la jornada de oración que llevarán a cabo frente a ellas.

Este será un momento lleno de fe y devoción para los feligreses católicos, ya que a Matehuala llegarán las reliquias de un santo franciscano, siendo que San Francisco de Asís es el santo patrono de la Diócesis de Matehuala.

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