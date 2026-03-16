Reportan 200 casos de influenza en fin de Invierno

CIUDAD VALLES.- Casi 200 casos de influenza reporta la Secretaría de Salud en esta etapa final del invierno 2026; también aparecieron cuatro casos nuevos de Covid-19.

Del viernes 6 al jueves 12 de marzo la dependencia de Salud en la entidad ha reportado 27 nuevos pacientes que sufrieron contagio de la influenza estacional en los centros médicos y hospitales de la red estatal, hoy IMSS Bienestar.

El Covid volvió a aparecer luego de semanas de ausencia, con cuatro casos, tres mujeres y un hombre, todos adultos, en la capital del estado y en Soledad de Graciano Sánchez.

Las medidas de prevención son las mismas que en la crisis del Covid: cubrirse la boca al toser o estornudar, así como el uso de cubrebocas a los enfermos, evitar el saludo de mano y de cualquier manera, lavarse constantemente las manos.

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