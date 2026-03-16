logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Fotogalería

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reportan 200 casos de influenza en fin de Invierno

También se detectaron varios casos de Covid

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Reportan 200 casos de influenza en fin de Invierno

CIUDAD VALLES.- Casi 200 casos de influenza reporta la Secretaría de Salud en esta etapa final del invierno 2026; también aparecieron cuatro casos nuevos de Covid-19.

Del viernes 6 al jueves 12 de marzo la dependencia de Salud en la entidad ha reportado 27 nuevos pacientes que sufrieron contagio de la influenza estacional en los centros médicos y hospitales de la red estatal, hoy IMSS Bienestar.

El Covid volvió a aparecer luego de semanas de ausencia, con cuatro casos, tres mujeres y un hombre, todos adultos, en la capital del estado y en Soledad de Graciano Sánchez.

Las medidas de prevención son las mismas que en la crisis del Covid: cubrirse la boca al toser o estornudar, así como el uso de cubrebocas a los enfermos, evitar el saludo de mano y de cualquier manera, lavarse constantemente las manos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios
Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios

Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios

SLP

Jesús Vázquez

Buscan reducir ola de accidentes de estudiantes

Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla
Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla

Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla

SLP

Redacción

El proyecto contempla construir seis pistas de aterrizaje

Promueve CRI no discriminación de personas con Down
Promueve CRI no discriminación de personas con Down

Promueve CRI no discriminación de personas con Down

SLP

Jesús Vázquez

Organiza desfile para recorrer varias calles de la ciudad

Promoverán uso del casco entre motociclistas
Promoverán uso del casco entre motociclistas

Promoverán uso del casco entre motociclistas

SLP

Carmen Hernández