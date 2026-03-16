Rescatan a menor, se atoró en compuerta de canal de la Media Luna

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una menor de edad fue rescatada al quedar atorada en la compuerta del canal de la Media Luna, su familiar una mujer embarazada, sufrió una crisis ante su impotencia de no poder rescatarla.

Los hechos ocurrieron en el canal de la Media Luna y calle Juárez en San Antonio de las Higueras, cuando una familia acudió de visita a uno de los canales del paraje.

Sin embargo, una menor quedó atorada debajo de la compuerta del Canal de la Media Luna, por lo que de inmediato pidió auxilio para que alguien la apoyara, ante el temor de que pudiera ahogarse.

Finalmente fue rescatada, pero la menor sufrió hipoxia por inmersión en el canal principal, por lo que de manera inmediata elementos de Protección Civil Municipal le brindaron los primeros auxilios para su reanimación, porque se encontraba inconsciente.

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Siendo trasladado a bordo de la ambulancia a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, mientras que otro familiar quien está embarazada, resultó con una crisis, ante su impotencia para poder salvarla cuando cayó al agua.