Rescatan a senderista en Cerro de San Pedro

CERRITOS.- Protección Civil rescató a una persona que estaba realizando senderismo y se lesionó en la comunidad de Cerro de San Pedro.

Un grupo de personas acudieron al Cerro de San Pedro a realizar actividades deportivas, sin embargo una persona presentó una factura en el pie, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron personal de Protección Civil Municipal y departamento de Salud quienes brindaron auxilio al lesionado. Posteriormente fue trasladado a una clínica para su atención médica; el lesionado tendrá que estar en reposo 15 días en lo que sana su herida.