logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rescatan bomberos a can atorado en una reja

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan bomberos a can atorado en una reja

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a rescatar un perro que estaba atorado en una reja de una vivienda en la colonia Guadalupe, al parecer debido a quem de pólvora un perro callejero estaba asustado y corriendo trató de meterse a una casa buscando refugio por los estruendos de la pólvora.

Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la calle San Luis de la Paz de la Colonia Guadalupe, todo originado por el trueno de cuetes un perro se asustó y en su loca carrera quedó atorado en una reja de una casa pues debido a la fuerte cantidad de pólvora por las fiestas patronales de Guadalupe, el perro buscaba un refugio dónde esconderse y al ver las rejas de una casa trató de meterse, sin embargo, quedó atorado.

 Al darse cuenta los propietarios de la vivienda trataron de sacar al canino, pero no pudieron hacer nada, por lo que pidieron el apoyo a los Bomberos, quienes acudieron al lugar para tratar de ayudar al perrito y sacarlo de las rejas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

SLP

Redacción

Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles
Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Más de mil fieles acudieron a la Catedral para retomar la tradición guadalupana.

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite
PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

SLP

Huasteca Hoy

El Partido del Trabajo prevé competir en los 59 municipios.

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano
Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

SLP

Carmen Hernández