Rescatan bomberos a can atorado en una reja

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a rescatar un perro que estaba atorado en una reja de una vivienda en la colonia Guadalupe, al parecer debido a quem de pólvora un perro callejero estaba asustado y corriendo trató de meterse a una casa buscando refugio por los estruendos de la pólvora.

Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la calle San Luis de la Paz de la Colonia Guadalupe, todo originado por el trueno de cuetes un perro se asustó y en su loca carrera quedó atorado en una reja de una casa pues debido a la fuerte cantidad de pólvora por las fiestas patronales de Guadalupe, el perro buscaba un refugio dónde esconderse y al ver las rejas de una casa trató de meterse, sin embargo, quedó atorado.

Al darse cuenta los propietarios de la vivienda trataron de sacar al canino, pero no pudieron hacer nada, por lo que pidieron el apoyo a los Bomberos, quienes acudieron al lugar para tratar de ayudar al perrito y sacarlo de las rejas.