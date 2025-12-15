Rescatan coyote que fue atropellado

RIOVERDE.- Fue localizado un coyote que fue atropellado cerca de la comunidad de Tecomates, el animal no podía moverse y fue trasladado para que lo atendiera un veterinario.

Un automovilista que transitaban por la carretera libre a San Luis Potosí, a la altura de Tecomates, se percató de un coyote que estaba herido a orilla de la carretera, había sido atropellado.

Por lo que de inmediato se orilló y descendió de la unidad para trasladar al animal a atención médica.

El conductor trasladó al coyote al Cuerpo de Bomberos, para que fuera atendido por el veterinario.

El animal fue entregado a personal de Profepa, para su atención y resguardo, lo que se busca es que esté bien de salud, para que en las próximas horas sea liberado en su hábitat, para su preservación.