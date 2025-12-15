logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rescatan coyote que fue atropellado

Por Carmen Hernández

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan coyote que fue atropellado

RIOVERDE.- Fue localizado un coyote que fue atropellado cerca de la comunidad de Tecomates, el animal no podía moverse y fue trasladado para que lo atendiera un veterinario. 

Un automovilista que transitaban por la carretera libre a San Luis Potosí, a la altura de Tecomates, se percató de un coyote que estaba herido a orilla de la carretera, había sido atropellado. 

Por lo que de inmediato se orilló y descendió de la unidad para trasladar al animal a atención médica. 

El conductor trasladó al coyote al Cuerpo de Bomberos, para que fuera atendido por el veterinario. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El animal fue entregado a personal de Profepa, para su atención y resguardo, lo que se busca es que esté bien de salud, para que en las próximas horas sea liberado en su hábitat, para su preservación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón
Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

El menor murió durante su traslado a Ciudad Valles.

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles
Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo, propiedad de una vecina identificada como Xitlali, sufrió daños en los asientos traseros.

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles
Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos jóvenes resultan lesionados al caer en un barranco en la zona Tének de Ciudad Valles. Uno de ellos trasladado al Hospital General.

Muere joven motociclista tras choque con taxi
Muere joven motociclista tras choque con taxi

Muere joven motociclista tras choque con taxi

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en el kilómetro 32; el conductor del taxi colectivo huyó del lugar