Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce

Intervención incluyó murales, cúpula y altar

Por Redacción

Marzo 06, 2026 07:54 p.m.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado (Secult) informó la conclusión de trabajos de restauración en el Santuario de Guadalupe, ubicado en Real de Catorce, que incluyeron la intervención de pintura mural y del altar del templo.

De acuerdo con la dependencia, las labores contemplaron la restauración de murales con escenas del viacrucis, pintura ornamental en muros y cúpula, así como la recuperación del altar del recinto religioso.

El titular de Secult, Mario García Valdez, indicó que los trabajos se realizaron mediante un esquema de financiamiento tripartita en el que participaron la Secretaría de Cultura federal, el Gobierno del Estado y la comunidad de Real de Catorce.

La intervención se llevó a cabo a través de la Dirección de Sitios y Monumentos y el programa FOREMOBA, con una inversión total de 903 mil 306 pesos, destinada a la conservación de este inmueble considerado parte del patrimonio histórico de la región.

