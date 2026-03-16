Reunión de Red de Mujeres con panistas y hasta de MC

CIUDAD VALLES.- La Red de Mujeres, encabezada por Araceli Martínez Acosta reunió a verdes, no verdes y hasta panistas en un evento de mujeres en una bodega del bulevar Carlos Jonguitud Barrios.

Martínez Acosta dejó los tonos verdes de su trabajo habitual en la SCT y se enfundó en una casaca rosa de la Red de Mujeres en el que tuvo de invitadas a líderes del municipio rioverdense y militantes de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con datos de fuentes oficiales, el recinto, dentro de la Feria contó alrededor de ocho mil asistentes.

En el evento estuvo Elizabeth Morán, exdirigente del PAN, Patricia Arandas, representante de empresarias, Karina Quintero y Vianey Montes, exdiputada panista, así como la senadora Ruth González Silva y un conjunto de líderes de Movimiento Ciudadano.

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